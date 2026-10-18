Düzce Gölyaka\'da taşkında su altında kalan ev ve arazilerde tahliye sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği mahallede çalışmalar devam ediyor.

Yazıpınar Mahallesi'ndeki derenin debisi kuvvetli yağışın ardından arttı. Cumhuriyet Caddesi Şirin Sokak'ta bulunan bazı ev ve arazileri taşkın nedeniyle su bastı.

İl Özel İdaresi, Gölyaka Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait iş makineleri su tahliye çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

Su baskınının yaşandığı mahalle ve çevresindeki tarım arazileri havadan görüntülendi.