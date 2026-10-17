Düzce Kaynaşlı'da hafif ticari araç yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Düzce Kaynaşlı'da hafif ticari araç yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı. Sürücünün ihbarıyla bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

C.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Sürücünün ihbarıyla bölgeye jandarma ve Kaynaşlı itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
KaynaşlıOtomobilJandarmaİtfaiyeGüncelDüzceOlaySon Dakika

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