Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaklaşık 112 yıldır her bayramda düzenlenen "Halk Bayramlaşma Töreni" ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.
Geleneksel hale gelen törende, bayram namazının ardından Belediye Meydanı'nda toplanan Kaynaşlılı vatandaşlar, büyük halka oluşturarak dualar okudu.
İlçe halkının tamamına yakınının katıldığı törende vatandaşlar, daha sonra birbirleriyle teker teker kucaklaşarak bayramlaştı.
Kaynaşlı Kaymakamı Ali Karagöz, Belediye Başkanı Eftal Altundal ve protokol üyelerinin de yer aldığı bayramlaşma töreni sonrası vatandaşlar, mezarlık ziyaretinde bulundu.
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Çorum'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde cami ve mescitleri doldurdu. Bayram namazı öncesi ve sonrasında İslam alemi için dualar edilirken, namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
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