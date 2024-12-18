Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.
Kentte sis, sabah saatlerinde Düzce Ovası'nda yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle kent merkezinde ise görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Düzce Ovası'nda Yoğun Sis Görüntüsü - Son Dakika
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