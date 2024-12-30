Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 140 Bin Sınır Dışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 140 Bin Sınır Dışı

Düzensiz Göçle Mücadelede 2024\'te 140 Bin Sınır Dışı

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 140 bini aştığını açıkladı. Mobil Göç Noktası Araçları ile yapılan denetimlerin etkinliği artırdığı belirtiliyor.

30.12.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 140 bini aştığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, düzensiz göçle mücadelede önemli görev üstlenen Mobil Göç Noktası Araçlarının 81 ilde hizmete alındığı ve sayısının 270'e çıkarıldığı belirtilerek, "19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımız ile yapılan kimlik kontrollerinde ilk üç ayda her 100 yabancıdan 74.5'i düzensiz göçmen çıkıyordu. Bu oran, son bir ayda yüzde 2.7'ye düştü. Düzensiz göçle mücadelemizi yeni yılda da Mobil Göç Noktası Araçlarımızın desteğiyle aynı kararlılıkla ve 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" denildi.

'GÖÇMEN KAÇAKÇILARI ADALETE TESLİM EDİLDİ'

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetleriyle birlikte 'Kalkan' operasyon ve denetimlerinin aralıksız ve kararlılıkla gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Yakalanan göçmen kaçakçıları adalete teslim edilirken; tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerini hızla başlattık. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte 81 ilimizin tamamında, ülkemizin tüm hudut kapılarında ve Mavi Vatanımızın her yerinde düzensiz göçle mücadeleyi yeni yılda da en üst düzeyde sürdüreceğiz. Düzensiz göçle mücadelemiz kapsamında düzensiz göçmenlerin tespitinden Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında tutulması da dahil olmak üzere tüm sınır dışı süreçlerini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimiz doğrultusunda yürüttük. Etkili sınır dışı mekanizması sayesinde 2023 yılında tarihin en fazla sınır dışı sayısına ulaşmıştık. 2024 yılındaki sınır dışı sayısı, bir önceki yılı da geride bırakarak 140 bini aştı" ifadelerine yer verildi,

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güncel, Göçmen, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 140 Bin Sınır Dışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Düzensiz Göçle Mücadelede 2024'te 140 Bin Sınır Dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.