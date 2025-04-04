Düziçi'nde Kuyumcu Soygunu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çalıntı araçla bir kuyumcu dükkanına girerek soygun gerçekleştiren şüpheliler, aracı aldıkları yere bırakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, sanayide bulunan bir iş yerinden otomobil çalarak Refik Cesur Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanına gitti. Şüpheliler, depremde hasar gören bir caminin merdiven dairesinde bulunan duvarı delerek kuyumcuya girdi.

Kuyumcudan bir miktar altın alan hırsızlar, geldikleri aracı tekrar çaldıkları iş yerine bırakarak kaçtı.

Sabah iş yerini açan kuyumcu Ali Can Poyraz, altınlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Poyraz, hırsızların ana kasaya ulaşamadığını ve çalınan altın miktarının henüz belirlenemediğini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kuyumcuya çalıntı otomobille gelen bir şüphelinin caminin merdiven dairesine giriş yaptığı anlar yer aldı.