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E-Der, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde etkinlik düzenledi - Son Dakika
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E-Der, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde etkinlik düzenledi

Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Şehir, Medeniyet ve Mekan' etkinliklerinin ilki, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, mevlevihane ve müze yetkilileri tarafından ziyaretçilere bilgi verildi ve semahane, müze ve türbe bölümleri gezildi. Proje, öğretmenlerin şehirlerindeki önemli mekanları ziyaret ederek öğrencilerine tanıtmalarını amaçlamaktadır.

E-Der, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi\'nde etkinlik düzenledi
26.01.2024 - 15:17,
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??????? Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliklerinin ilki, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde yapıldı.

Mevlevihane'nin fiziki koşullarından dolayı 50 öğretmenle sınırlandırılan etkinlikte, müze yetkilileri tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.

Semahane, müze ve türbe bölümleri gezildikten sonra selamlık odasında mekanla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Program, sema mukabelesinin izlenmesiyle sona erdi.

Projeyle, öğretmenlerin yaşadıkları ve görev yaptıkları şehrin önemli mekanlarını ziyaret etmelerini, kadim şehrin adeta hazineleri olan tarihi yapıları daha sonra öğrencilerine gezdirmelerini sağlamak amaçlanıyor.?

Kaynak: AA
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