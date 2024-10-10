e-Kolay İhracat Platformu Tanıtıldı - Son Dakika
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e-Kolay İhracat Platformu Tanıtıldı

E-KİP, e-ihracatta rehberlik sunarak dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

10.10.2024 12:18
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İhracatçılara ve girişimcilere elektronik ihracata (e-ihracat) ilişkin tüm süreçlerin adım adım öğretilmesi amacıyla oluşturulan e-Kolay İhracat Platformu (E-KİP), daha test aşamasında yaklaşık 12 bin 500 kullanıcıya ulaşırken yeni hedefler de belirlendi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, platform, e-ihracatla ilgili tüm bilgilere tek bir adresten kolayca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla devreye alındı.

"Türkiye Yüzyılı" stratejisi kapsamında kurulan platform, gelişmiş teknolojik altyapısı ve yapay zeka destekli uygulamalarıyla firmalara dijitalleşme sürecinde rehberlik etmeyi hedefliyor.

Platformla ihracatçılara adım adım e-ihracatın öğretilmesi, hedef pazar analizi ve dijital pazarlama gibi konularda ücretsiz destek sunulması amaçlanıyor.

Ağustos ayında ilk fazı tamamlanan ve "https://www.kolayihracat.gov.tr/" adresinde erişime açılan platform, e-ihracatla ilgilenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, kadın ve genç girişimciler ile herhangi bir işletmeden, son tüketiciyi hedefleyerek yapılan ticaret, satış ve pazarlama işlemlerini tanımlayan B2C ihracat modelini iş süreçlerine dahil etmek isteyenler için hizmet veriyor.

Halihazırda e-ihracat ekosistemi tarafından test amaçlı kullanımda olan platform, gelecek ay Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılacağı bir programla kapsamlı şekilde kamuoyuna tanıtılacak.

"Akıllı e-İhracat Robotu" ihracatçılar için uluslararası pazar yerinden veri alıyor

12 modülden oluşan platformun en önemli ayağını ise "Akıllı e-İhracat Robotu" oluşturuyor. Bu modül, 20'ye yakın uluslararası pazar yerinden veri alıyor. Böylelikle kullanıcıların ihraç edecekleri ürünlere, bunları destekleyecek unsurlara ve nerelere, hangi koşullarda ihraç edileceğine dair detaylı analizler sunuyor.

Platformda bulunan "Pazarlar" modülüyle kullanıcılar, e-ihracat için hedef pazar olarak belirlenen 24 ülke için makroekonomik ve demografik göstergelere, pazar ve tüketici dinamiklerine ulaşabiliyor, söz konusu ülkelere mahsus sosyal medya ve pazarlama ipuçlarına erişebiliyor.

Firmaların e-ihracata ilişkin tüm soruları ise platformda bulunan "Uzman Zeka (Chatbot)" tarafından 7 gün 24 saat yanıtlanıyor.

Platformda sunulan "Adım Adım e-İhracat" modülü ise kullanıcılara pazar yeri hesap açılışından lojistik süreçlere kadar tüm e-ihracat sürecini anlatıyor. "Dijital Pazarlama" modülü, e-ihracat sürecinde uygulanacak dijital pazarlama stratejilerini, kullanılabilecek araçları ve dikkat edilmesi gereken noktaları kullanıcılara aktarıyor.

Söz konusu bölümleri de içeren 9 modül, ağustos itibarıyla test amacıyla erişime açıldı.

Faz-2 sürecinin Şubat 2025'te tamamlanması hedefleniyor

Platformun Faz-2 sürecinin ise Şubat 2025'te tamamlanması, "Sektörler", "Profesyonel Çözüm Ortakları" ve "Etkinlik Takvimi" gibi yeni modüllerin devreye alınması, mevcut modüllerde çeşitli geliştirmeler yapılması planlanıyor.

Bu geliştirmelerle "Akıllı e-İhracat Robotu", "Pazarlar" ve "Eğitim" modüllerinin daha kapsamlı hale getirilmesi öngörülüyor.

Henüz test aşamasında olmasına rağmen yaklaşık 12 bin 500 kullanıcıya ulaşan platformun, resmi tanıtım ve duyurularının yapılmasıyla, Kolay İhracat Platformu Projesi'nin ulaştığı 3 milyon görüntülenme ve 70 binin üzerindeki kayıtlı kullanıcı sayısını geride bırakması bekleniyor.

Platform e-ihracatın yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacak

12. Kalkınma Planı kapsamında, 2028 yılı itibarıyla e-ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 10'a ulaşması hedefleniyor. Bakanlık, bu hedefe ulaşmak için belirlediği stratejilerin etkili şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılında 2,17 milyar dolar olan e-ihracat değeri, geçen yıl yüzde 131 artış göstererek 5,02 milyar doları aştı. Bu gelişmeyle e-ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 0,90'dan yüzde 2,12'ye yükseldi.

Bu yılın 9 ayında ise e-ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,3 artış göstererek 2,52 milyar dolardan 4,63 milyar dolara çıktı. Genel ihracat içinde e-ihracatın payı yüzde 2,6'ya çıktı.

e-KİP'in de doğrudan e-ihracat hacmine katkı sunmamakla birlikte sektörde dijital dönüşüm ve e-ihracatın yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-Kolay İhracat Platformu Tanıtıldı - Son Dakika

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