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Eber Gölü'nün kurtarılması için bir araya geldiler

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölünü besleyen su kaynaklarının yönünün değiştirilmesi ve göldeki kirliliğin giderilmesi için bir araya gelen vatandaşlar konuya çözüm bulunarak gölün kurtarılmasını istedi.

Yaz dönemindeki yangınlılar ve son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Eber Gölü için Bolvadin ve Sutandağı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bir araya geldi. Vatandaşlar adına basın açıklamasını yapan Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay, gölü besleyen en önemli kaynaklardan birisi olan Akarçay'ın önünün bölgede tarım işi uğraşan kişiler tarafından kesildiğini ya da yönünün değiştirildiğini kaydederek, bundan dolayı çayın gölü besleyemediğini diler getirdi. Kalay, "Gölü besleyen Akarçay'ın giriş noktasında olmamıza rağmen çayın önü kapatıldığı için göle bir damla su girmemektedir. Havuzlama sistemi ile bazı vatandaşlar arazilerini sulamaktadır. Yetkililerden ricamız bu kurak mevsimde çaydan gelen bir damla suyun faydalı olacağını düşünerek olaya çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Jandarma tarafından güvenlik önleminin alındığı basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.