Ebrar Sitesi Davasında Tahliye İtirazı

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, 6 Şubat depremlerinde bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davalarındaki sanıklardan Çetin Kurt'un F Blok davasından tahliye edilmesine itiraz etti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddederek sanık hakkında uygulanan adli kontrolün devamına karar verdi. Ebrar Sitesi F Blok'ta yakınlarını kaybedenlerin aileleri, "Çetin Kurt'un tahliye edilmesi ve tahliyesine yönelik itirazın reddedilmesiyle 96 canımız ve bizler bir kez daha enkaz altında kaldık. Adaleti de enkaz altında bırakmayın, adalet istiyoruz" dedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nin 22 blokundan 18'i yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 96 kişinin yaşamını yitirdiği F blokun 10 Ocak'ta Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık müteahhit Çetin Kurt'un tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

"Tahliye kararı isabetsizdir"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı, sanık Çetin Kurt'un F Blok davasından tahliye edilmesine itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı, Ebrar Sitesi F Blok'un yıkılmasına ilişkin soruşturma ve mahkeme aşamasında alınan bilirkişi raporlarında sanık Çetin Kurt'un "asli kusurlu" tespit edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanığın üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçu'nu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlar arasında yer aldığı, bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü ve gerekli olduğu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, ortaya çıkan tehlikenin ağırlığı, mevcut delil durumu, sanık lehine tahliye kararı verilmesini gerektirecek dosyada delil bulunmadığı, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili tahliye kararının isabetsiz olduğundan kaldırılması gerektiği anlaşılmıştır. Sanık Çetin Kurt hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."

"Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak..."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı'nın itirazını reddetti. Mahkemenin kararında, "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığa verilen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması, mahkememiz dosyasında sanık Çetin Kurt hakkında verilen tahliyesine ilişkin verilen karardaki gerekçeler dikkate alınarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı'nın yerinde görülmeyen itirazının reddine karar vermek gerekmiştir" denildi.

"Adaleti de enkaz altında bırakmayın"

Ebrar Sitesi F Blok'ta yakınlarını kaybedenlerin aileleri, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Çetin Kurt'un tahliye edilmesi ve tahliyesine yönelik itirazın reddedilmesiyle 96 canımız ve bizler bir kez daha enkaz altında kaldık. Adaleti de enkaz altında bırakmayın, adalet istiyoruz" dedi.