Ebrar Sitesi Davasında Yargılama Devam Ediyor

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok'ta 111 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Salih T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Sanık Tepebaşı, savunmasında, binanın kooperatif tarafından yapıldığını ve inşaat sürecinde kendisinin bir yetkisi bulunmadığını ifade etti.

Tepebaşı, 7,7 büyüklüğündeki depremden dolayı sorumlu olmadığını savunarak, "Ben teknik eleman değilim, binanın yıkılmasıyla bir alakam yok." dedi.

Sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 23 Ocak 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.