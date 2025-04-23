Ebru Yamaç: Ebe Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
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Ebru Yamaç: Ebe Olmanın Mutluluğu

Bitlis'te ebe olarak 14 yıl çalışan Ebru Yamaç, hastalarının sevinçlerine tanıklık ediyor.

23.04.2025 11:22
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Okuduğu kitaplardan etkilenerek ebe olmaya karar veren Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Ebru Yamaç, 14 yıldır çok sayıda anne ve babanın evlat sevincine tanıklık etti.

Elazığ'da dünyaya gelen 39 yaşındaki Yamaç, çocukluğunda okuduğu kitapların ve bu kitaplardaki resimlerin etkisiyle ebelik mesleğine ilgi duymaya başladı.

Yamaç, lise eğitiminin ardından ebe olma hayaliyle kazandığı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun oldu, ardından 2010'da Bitlis Devlet Hastanesine atandı.

Göreve başladıktan bir yıl sonra doğumhaneye geçen 2 çocuk annesi Yamaç, bu süreçte çok sayıda çocuğun dünyaya gözlerini açtığı anlara şahitlik etti, ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam eden Yamaç, AA muhabirine, doğumunu yaptırdığı birçok kadının, çocuklarına "Ebru" adını verdiğini söyledi.

Manevi olarak doğum yapan hastalarla aralarında bir bağ oluştuğunu belirten Yamaç, şöyle konuştu:

"Hastalar doğumdan sonra yanımıza geldiklerinde, bütün namazlarında bizim için dua ettiklerini söylüyor. Bu da çalışma şevkimizi daha da artırıyor. Hastalarla yaşadığımız farklı anlar da oluyor. Uzun süredir burada çalıştığım için hastaların üçüncü, dördüncü hatta bazılarının beşinci doğumuna denk geliyorum. Daha önce bir hastam üçüncü doğumuna gelmişti ve beni görünce gülmeye başladı. Bana 'Diğer iki doğumumu da siz yaptırdınız. Ben hamileliğim boyunca da size denk gelmek için dua ettim.' dedi. Bütün doğumlarına tanıklık ettim."

"Anne, bebeğiyle kavuştuğunda gözlerimiz doluyor"

Yamaç, meslek hayatı boyunca unutamadığı birçok anısının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Mesleğimin ilk yıllarındayken bir hastamızın doğumunu yaptırmıştık. Biraz zor bir doğum olmuştu ama sıkıntısız bir şekilde aileyi taburcu etmiştik. Bir gün başhemşire beni odasına çağırdı. Doğal olarak gerildim, bir şikayet veya sıkıntı var diye düşündüm. Odaya gittiğimde aileyi gördüm. Bebeğe benim adımı vermişler ve fotoğraf çekmek istediklerini söylediler. Unutamadığım en güzel anlardan biriydi."

En köklü mesleklerden biri olan ebeliğin, büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yamaç, "Anne, bebeğiyle kavuştuğunda mutluluktan ağlıyorsa bizim de gözlerimiz doluyor. Bu mesleği sabırlı olduğunu düşünen, zorlukları göze alabilen ve aynı zamanda bu mutlulukları da yaşamak isteyen arkadaşlarıma tavsiye ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Bitlis, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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