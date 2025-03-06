Ece Gürel Bulundu - Son Dakika
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Ece Gürel Bulundu

Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad ormanında sağ olarak bulundu, hastanede tedavi ediliyor.

06.03.2025 13:44
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaybolan Ece Gürel'in gece 01.15'te sarp bir ormanlık alanda bulunduğunu ve tedavisinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Bakan, Ece'ye acil şifalar diledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 4 gündür kayıp olan ve gece 01.15 sıralarında bulunan Ece Gürel ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone'larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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