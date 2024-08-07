ECOWAS Genelkurmay Başkanları Güvenlik Sorunlarını Ele Almak İçin Bir Araya Geldi

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgedeki darbe olayları ve güvenlik sorunlarını ele almak üzere Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

42. ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesi Olağan Toplantısı'na 10 genelkurmay başkanı katıldı.

Toplantıya Cape Verde, Burkina Faso, Mali, Nijer, Gine, Gine Bissau ve Togo'nun genelkurmay başkanları katılmadı.

Toplantıda, bölgedeki darbeler başta olmak üzere güvenlik gibi sorunları ele alındı.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, toplantıda yaptığı konuşmada, bazı Batı Afrika ülkelerinde ordunun yönetimi ele geçirmesini eleştirdi ve bunun istenmeyen sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Bölgede ordunun yönetimi ele geçirme tehdidinin yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Musa, bunun askerlik mesleğinin temel değerlerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırdığını söyledi.

Musa, ordunun, anayasal ilkeler doğrultusunda demokratik değerleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

ECOWAS üye ülke genelkurmay başkanları, Ağustos 2023'te düzenlediği toplantıda, Nijer'deki durumun ele alınmasında siyasi, güvenlik ve diplomatik boyutlara yönelik kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer ECOWAS'tan ayrıldı

ECOWAS'tan ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran Burkina Faso, Mali ve Nijer, 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.