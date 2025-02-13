Eczacılardan Elektrik Tarife Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eczacılardan Elektrik Tarife Talebi

TEİS Başkanı Saydan, eczanelerde enerji tasarrufu için özel tarife talep etti.

13.02.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan,, eczanelerde ilaçların belirli ısıda saklanması gerekliliğinden dolayı kullanılan klima, buzdolabı gibi elektrikli eşyalarından eczacılar olarak tasarruf edemeyeceklerini belirterek, "Yetkililerin bu konuda eczanelere ait özel ve uygun bir tarife yapması gerekiyor" dedi.

Gider artışından ve ekonomik şartların ağırlığı altında eczacıların ezildiğini söyleyen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, eczacıların çalışanların maaşlarını ve faturaları ödemekte zorlandığını söyledi.

Resmi Gazete'nin 12 Nisan 2014 tarihli sayısında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri" başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan "Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir" hükmünü hatırlatan Saydan, eczanelerde ısısının 18-26 derece arasında, nem oranının ise yüzde 30-60 arasında olması gerektiğini kaydetti.

Elektrik tüketimi konusunda eczacılara özel tarife uygulanması gerektiğini kaydeden Saydan, "Dolayısıyla, özellikle gece ve tatil nöbetlerimizde olmak üzere 24 saat boyunca çalışan klima ve buzdolaplarının sarfiyatından eczanelerin tasarruf etmesi mümkün değil. Bu sebeple yetkililerden eczanelerimize ait özel ve uygun bir tarife uygulanmasını istiyoruz. Eczanelerimizin can damarı elektrik olduğu için eczanelerimize TEİS olarak özel tarife uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Nurten Saydan, Ekonomi, Güncel, Enerji, Eczane, Sağlık, Finans, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eczacılardan Elektrik Tarife Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:49:58. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacılardan Elektrik Tarife Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.