Eczacılardan Elektrik Tarife Talebi

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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan,, eczanelerde ilaçların belirli ısıda saklanması gerekliliğinden dolayı kullanılan klima, buzdolabı gibi elektrikli eşyalarından eczacılar olarak tasarruf edemeyeceklerini belirterek, "Yetkililerin bu konuda eczanelere ait özel ve uygun bir tarife yapması gerekiyor" dedi.

Gider artışından ve ekonomik şartların ağırlığı altında eczacıların ezildiğini söyleyen TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, eczacıların çalışanların maaşlarını ve faturaları ödemekte zorlandığını söyledi.

Resmi Gazete'nin 12 Nisan 2014 tarihli sayısında Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane olarak kullanılacak yerin özellikleri" başlıklı 20. maddesinin 7. fıkrasında yer alan "Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir" hükmünü hatırlatan Saydan, eczanelerde ısısının 18-26 derece arasında, nem oranının ise yüzde 30-60 arasında olması gerektiğini kaydetti.

Elektrik tüketimi konusunda eczacılara özel tarife uygulanması gerektiğini kaydeden Saydan, "Dolayısıyla, özellikle gece ve tatil nöbetlerimizde olmak üzere 24 saat boyunca çalışan klima ve buzdolaplarının sarfiyatından eczanelerin tasarruf etmesi mümkün değil. Bu sebeple yetkililerden eczanelerimize ait özel ve uygun bir tarife uygulanmasını istiyoruz. Eczanelerimizin can damarı elektrik olduğu için eczanelerimize TEİS olarak özel tarife uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.