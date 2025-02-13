Eczacılardan İlaç Fiyatları Protestosu

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan eczacılar, ilaç fiyat politikalarındaki tutarsızlıkları ve ilaç temininde yaşanan sorunları düdük çalıp, alkışlarla protesto etti. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, "Eczanelerimiz bu koşullarda ayakta kalamaz. Acil önlem alınmazsa eczane iflasları an meselesidir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İstanbul Eczacı Odası üyeleri, fiyat politikalarındaki tutarsızlıkları ve ilaç temininde yaşanan sıkıntıları düdük çalarak alkışlarla protesto etti.

Ellerinde, "İlaç Fiyat Kararnamesi değişmezse ülkeme yeni ilaç gelmeyecek", "Yüzde 542 artan muayene ücretini tahsil etmek istemiyoruz", "Eczacı baremleri acilen güncellensin", "Eczaneler yangın yeri" yazılı dövizler taşıyan eczacılar, "Sağlıkta tasarruf yapılamaz", "Eczacı tahsildar olmayacak", "Fiyat farkı ödemek hastaya eziyet" sloganları attı.

"Eczanelerimiz derin bir krize sürüklenmiştir"

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, birinci basamak sağlık hizmeti veren eczanelerin ayakta kalamaz hale geldiğini belirterek, "İlaç fiyat politikalarındaki tutarsızlıklar, ekonomik dalgalanmalar ve yetkililerin taleplerimizi ısrarla görmezden gelmesi nedeniyle eczanelerimiz derin bir krize sürüklenmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik gerçeklerinden kopmuş İlaç Fiyat Kararnamesi nedeniyle, hem eczacı hem hasta mağdur olmaktadır. Yıllardır uygulanan yanlış ilaç fiyat politikalarının olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında yürütülen politikaların bizi getirdiği nokta, sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaştığı bir sistemdir" dedi.

"İlaç harcalamalarının kısılması ciddi krize dönüştü"

Oda Başkanı Özcan, ilaç firmalarının, sabit kur ile gerçek kur arasındaki farkın giderek açılması sonucu Türkiye pazarından çekilmeye başladığını, bunun da hastaların ilaç bulamamasına neden olduğunu savunarak, "İlaç yoklukları kronikleşmiştir. Yeni nesil ilaçların büyük çoğunluğu ise ülkemize hiç girmemektedir. Halihazırda piyasada bulunan ve SGK'nın karşıladığı pek çok ilaç için ise hastalar yüksek fiyat farkları ödemek zorunda kalmaktadır" diye konuştu.

"Eczacılar ilaç temin edemez, hastalar tedavilerine ulaşamaz hale geldi"

Türkiye'nin, ilaç ve sağlık harcamalarına en az bütçe ayıran ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İlaç ve eczacılık hizmetlerine yalnızca tasarruf kalemi olarak bakan, hem eczacıyı hem vatandaşı mağdur eden sağlık politikaları sonucunda bugün eczacılar ilaç temin edemez hale gelmiş, hastalar tedavilerine ulaşamaz olmuştur. Küçük sermayelerle işletilen eczaneler, sağlık sisteminin en kırılgan halkası olarak ekonomik çıkmaza girmiştir. Bizler eczacılar olarak, yaşanan bu sorunları defalarca yetkililere ilettik. Ancak ne hastalarımız ne de meslektaşlarımız adına kalıcı ve gerçekçi bir çözüme ulaşılmış değildir. Bu nedenle buradan tüm meslektaşlarımızla ile birlikte haykırıyoruz, eczanelerimiz bu koşullarda ayakta kalamaz. Acil önlemler alınmazsa, eczane iflasları an meselesidir. İlaç Fiyat Kararnamesinin, öncelikle günün ekonomik koşullarına uygun olarak ve enflasyon oranlarına göre güncellenmesi, eczanelerin sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşmasının sağlanması, her fiyat güncellemesiyle, eczacı baremlerinin de otomatik artması uygulamasının hayata geçirilmesi, eczanelerimizin ilaç ve sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi için ekonomik koşullara uygun bir protokolün ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir."

Uygulanan ilaç politikasının, Türkiye ve dünyanın ekonomik gerçekliğinden koptuğunu öne süren Şeker Pınar Özcan, "Biz eczacılar, halkımızın sağlık kapısını açık tutmak için buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz" dedi.