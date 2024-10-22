Eczacılardan İlaç Yokluklarına Tepki

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(ANKARA) - Birlik İçin El Ele Eczacı Grubu, " Türkiye'de 30 bin eczanede görev yapan bizler hastalarımızın ilaçlarını temin edemiyoruz. Hastasına ilaç bulamayan eczacı, elinde reçetesiyle kala kalan, tedavi olamayan hasta vatandaş. Peki gerçekten ilaç yok mu? Maalesef bunu tespit edebilecek, bu sorunu çözebilecek kamu otoritesi sadece seyrediyor. Eczacı çaresiz, hasta mağdur. Kamu otoritesine bir kez daha sesleniyoruz: İlaç yokları sorunu yalnızca eczacının ve hastanın sorunu olmamalı. Bir süre daha tasarruf edelim deyip böylesi insani bir sorunu görmezden gelmeyin. İlacın bulunabilirliğini sağlayın" açıklamasını yaptı.

Birlik İçin El Ele Eczacı Grubu, ilaç temin edilememesi nedeniyle sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" İlaç Yokları Görmezden Gelinmesin! Bizler Türkiye'nin en ücra köşesinde bile var olan, 30 bin eczanede görev yapan eczacılarız. Sağlığı önceleyen bakış açımızla, vatandaşlarımızın ilaca ve eczacılık hizmetlerine ulaşımı için 7/24 özveriyle çalışıyoruz. Tam da bu hassasiyetle, bugün ülkemizde ilaca erişim alanında yaşanan içler acısı tabloyu, tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermeyi mesleğimizin bir gereği olarak görüyoruz. Bugün, şu an ve şu saatte ülkemizde ilaca erişim sorunu tüm şiddetiyle yaşanıyor.

"Tasarruf edelim deyip böylesi insani bir sorunu görmezden gelmeyin"

Türkiye'de 30 bin eczanede görev yapan bizler hastalarımızın ilaçlarını temin edemiyoruz. Elinde reçetesiyle gelen vatandaşlarımızın ilaçlarını bulabilmek için depolara başvuruyoruz. Aldığımız cevap 'maalesef yok'. Sorduğunuzda firmalar depolara ilaç gönderdiğini söylüyor, depolar ise firmadan ilaç gelmiyor diyor. Sonuç olarak hastasına ilaç bulamayan eczacı, elinde reçetesiyle kala kalan, tedavi olamayan hasta vatandaş. Peki gerçekten ilaç yok mu? Maalesef bunu tespit edebilecek, bu sorunu çözebilecek kamu otoritesi sadece seyrediyor. Eczacı çaresiz, hasta mağdur. Kamu otoritesine bir kez daha sesleniyoruz: İlaç yokları sorunu yalnızca eczacının ve hastanın sorunu olmamalı. Bir süre daha tasarruf edelim deyip böylesi insani bir sorunu görmezden gelmeyin. İlacın bulunabilirliğini sağlayın. İlacın ekonomik tarafı için devlet olarak üzerinize düşenleri yerine getirin ve de hastanın ilaca erişimi manipüle eden, eczacıyı hastasıyla sahada ilaçsız bırakanlar için gereğini yapın!"