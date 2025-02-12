Eczacıların Çalışma Koşullarında Sorunlar

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(ANKARA) - Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) ve hastanelerde çalışan eczacıların çalışma koşullarında "çok ciddi sıkıntıları" olduğunu belirterek, sorunların giderilmesini istedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kamuda çalışan eczacıların sorunlarına dikkati çekti. Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, SGK'da ve hastanelerde eczacı meslektaşlarımızın çalışma koşulları noktasında çok ciddi sıkıntıları var. Örneğin, yıllık izinler devlet memurlarında 30 gün. Bu meslektaşlarımızda devlet memuru olarak çalışıyor. 30 gün izinleri olmasına rağmen 12 günü geçen izin kullandıklarında maaşlarında çok ciddi kesintiler oluyor. Bu kesintiler 2 bin, 2 bin 500 lirayı buluyor. İzin süreleri yıllık 12 günü geçtikten sonra; doğum izni de alsa, cenaze izni de alsa, mazeret izni de alsa bu kesintiye maruz kalıyor. Burada da bu mağduriyetin giderilmesi ve kamu da çalışan diğer meslek gruplarıyla aynı şekilde uygulanması gerekiyor. Yani burada bir hakkaniyetsizlik de söz konusu.

Bu meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu tarz mağduriyetlerinin giderilmesi için de Ankara Eczacı Odası olarak her türlü girişimi hem hukuki anlamda hem de sempatik kanallarla gidip kamudaki amirleriyle bakanlık seviyesinde görüşerek sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanlığının ve SGK'nın ciddi adımlar atması ve bu meslektaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermesi gerekmektedir. Bununla ilgili biz geçtiğimiz yıl dava sürecine de girdik. Yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açtık, sonuçlanmasını bekliyoruz. Devletimizin bu meslektaşlarımızın yaptığı bu stratejik hizmeti, eczacılık hizmetini yok saymaması ve haklarını iade etmesi gibi bir talebimiz var."