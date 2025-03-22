Eczacıların Karlılığı Artıyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarına gelen kur güncellemesi sonucu eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremlerinin de aynı oranda yükseleceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de 21 Mart 2025 tarihinde yayımlanan "Beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik" tebliğine ilişkin açıklama yaptı. Eczacıların gelirinin kur atışıyla korunacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, Türkiye'de ilaç fiyatları dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak ve 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'e göre her yıl güncelleniyor. Söz konusu güncelleme, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapılıyor. Güncel değer, diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe disiplini çerçevesinde tayin ediliyor. Söz konusu düzenleme sadece beşeri imal ürünleri değil, ithal ilaçları da kapsıyor.

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığından, 'eczane' kar baremleri sabit kalmakta ve birçok ilaç üst bareme geçerek düşük karlılık oranı ile satılmaktaydı. Halihazırda karlılık dilimleri; 1'inci kademe-328 TL'ye kadar (328 TL dahil) olan ilaçlarda eczacılar için yüzde 28, 2'inci kademe-328-657 TL arasında kalan (657 TL dahil) ilaçlarda eczacılar için yüzde 18, 3'üncü kademe-657 TL'nin üzerinde kalan ilaçlarda eczacılar için yüzde 13 olarak uygulanıyordu.

Düzenleme, T.C. Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında değer verdiği eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek."