Eczanelerde Sistem Kaosu

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Haber: Düzgün Barış Deniz - Kamera: Uğur Demirci

(ANKARA) - Uzman Eczacı Taner Ercancı, saat 17.30 itibariyle tüm eczanelerde ortak kullanılan uygulamaya giriş yönteminin değiştirildiğini, şikayetler üzerine eski sisteme dönüldüğünü fakat bu sürede bazı hastaların ilaç alamadığını kaydetti.

Uzman Eczacı Taner Ercancı, saat 17.30 itibariyle tüm eczanelerde ortak kullanılan Medula adlı sisteme giriş yönteminin değiştirildiğini, girişlerin e-Devlet üzerinden sağlanmaya çalışıldığını bildirdi. Bu durum nedeniyle bazı hastaların ilaç alamadığını ifade eden Ercancı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun herhangi bir bildirim yapmadan değişiklikğe gitmesine tepki gösterdi.

Ercancı, şunları söyledi:

"Türk Eczacılar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanmış protokol gereği Medula üzerinden reçete ve girişleri yapılarak halkımıza yedi gün yirmi dört saat sağlık hizmeti veriliyor eczanelerimizde. Fakat bugün 17.30 civarlarında Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir bildirimde, hiçbir yazılı açıklamada bulunmadan eczanelerdeki sistemi bir anda değiştirerek e-Devlet üzerinden giriş gibi bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 1.5 saatlik oluşan tepkiler, birliğimizin görüşmeleri, eczacı odalarımızın yaptığı görüşmeler sonucunda tekrar Sosyal Güvenlik Kurumu 19.00 itibariyle eski sisteme dönüş yaptı. Fakat bu aradaki 1.5 saatlik sürede tabiri caizse tüm ülkemizde bir kaos ortamı yaşandı. 'Ben yaptım, oldu' anlayışını çok net bir şekilde tekrar yaşadık."

Özellikle son günlerde ciddi ilaç yoklukları yaşandığını, bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir uygulama değişikliğiyle ciddi sıkıntı yarattığını vurgulayan Ercancı şöyle devam etti:

"O bir buçuk saatlik kaos bile ciddi anlamda problemleri ortaya çıkarttı. Bir anda sistem bizi dışarı attı. Tekrar girmek istediğimizde sistem e-Devlet'e yönlendirdi ve bundan sonraki girişlerin e-Devlet üzerinden yapılacağıyla ilgili bir bildirim oldu.

"Hastalara hizmet anlamında yavaşlama oldu"

Burada temel sıkıntı şu, eczanelerimizin tamamı kullandığı programlarla Medulaya entegre durumda. Dolayısıyla bizim stoklarımız oluşan ücretler, hasta katılım payları, ilaç takip sistemi gibi tüm sistemlerin bir anda alt üst olmasına, eczanelerimizin de tek stoklarının bir anda farklılaşmasına yol açtı. Hastalara da detaylı bir bilgi veremediğimiz gibi hastalara hizmet alımında da bir yavaşlamaya neden oldu. Bunun kesinlikle karşısındayız. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu, şu anda bunu oluşan tepkiler üzerine tekrar eski sisteme döndü fakat yarın bununla ilgili tekrar bir adım atacak mı atmayacak mı bunun da takipçisi olacağız. Böyle bir şeyin kesinlikle de karşısındayız. Bizim bugün özellikle saat beş buçuktan sonra bazı hastalarımız SGK reçetesini sisteme giriş entegrasyonda olmadığı için maalesef karşılayamadık."