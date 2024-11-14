Edebi Sofralar: Dünya Edebiyatını Yemeklerle Buluşturuyor - Son Dakika
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Edebi Sofralar: Dünya Edebiyatını Yemeklerle Buluşturuyor

Edebi Sofralar: Dünya Edebiyatını Yemeklerle Buluşturuyor

TRT 2'deki program, ünlü romanların yemek sahnelerini diorama ile canlandırıyor.

14.11.2024 12:17
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TRT 2'de ekranlara gelen "Edebi Sofralar", dünya edebiyatından ünlü romanlarda geçen yemek sahnelerini o kitabın ve bahsi geçen pasajın atmosferine uygun olarak canlandırıyor.

Yapımcılığını Enes Erbay'ın üstlendiği yönetmenliğini Nergiz Erbay'ın yaptığı program, yeni sezonunda Fyodor Dostoyevski'den Lev Tolstoy'a, Gabriel Garcia Marquez'den Necib Mahfuz'a usta isimlerin romanlarını ele alıyor.

Diaroma sanatçısı Alper Bıçakoğlu'nun hayal ve gerçeklerden yola çıkarak yeniden tasarladığı maketler sayesinde seyirciyle yakın bir bağ kurmanın hedeflendiği programın sunuculuğunu ise Nihan Abir Kurt yapıyor.

Yapımcı Enes Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program fikrinin 2018'de eşi Nergiz Erbay tarafından ortaya çıktığını belirterek, "Herkes kitap okurken, o kitabı hayalinde canlandırıyor. Bir nevi kafasında filmini çekiyor. Biz de yemek sahneleri üzerinden böyle bir şey yapalım derken 'bu sahneler gerçek anlamda çekilseydi nasıl olurdu' diye yola çıktık." dedi.

İlk 2 sezonda Türk edebiyatı klasiklerini ele aldıklarını, 3. sezonda ise dünya klasiklerine yöneldiklerine işaret eden Erbay, şunları kaydetti:

"Çok güzel tepkiler aldık. İzleyici açısından hem görsel olarak hem de içerik olarak doyurucu bir iş oldu. Dünya edebiyatına geçerken de yapım anlamında bir farklılık yapalım istedik ve diorama yöntemine geçmeyi planladık. Çünkü bu işlerin dekorunu birebir yaparken, Türk edebiyatının dekorunu yapmak görece daha kolaydı. Dünya edebiyatında bambaşka coğrafyalara gidiyorsunuz ve bambaşka dekorları korumak prodüksiyon anlamında çok zorlayacaktı. Bu açıdan diorama yöntemini seçtik. Diorama sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ile temas kurduk."

"Bölümü izleyenler ardından kitabı alıp okuyorlar"

Erbay, yapım öncesi süreçte büyük bir araştırma ve ön hazırlık yaptıklarının altını çizerek, programın insanların ilgisini çekme nedenlerinin başında doğru görselleştirmenin geldiğini söyledi.

Programın her bölümünde ilgili konunun uzmanı bir konuk ağırladıklarını da aktaran Erbay, "Çok doyurucu sohbetler gerçekleşiyor. Dünyasına dahil olduğumuz ve izleyicilere aktardığımız yazarlar arasında Dostoyevski'den Tolstoy'a, Necip Mahfuz'dan Cengiz Aytmatov'a birçok değerli isim var. Eğer devam edersek, yine dünya edebiyatı yapmaya devam etmek istiyoruz. Bu aslında akademik arşiv niteliğinde bir şey oluyor. Bu yelpazeyi genişletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Enes Erbay, programa yönelik çok fazla geri dönüş aldıklarından da bahsederek, "Program sadece edebiyatseverlere değil, görsel bir tarafı da olduğu için edebiyatseverlerin dışındaki kitleye de hitap ediyor. Edebiyatı sevdiren bir yönü de var. Bizim bölümü izleyenler ardından kitabı alıp okuyorlar." ifadelerini kullandı.

Prodüksiyonun getirdiği zorlukları aşmak için gerçek dekordan dioramaya geçtiklerine vurgu yapan Erbay, diorama sanatçısı Alper Bıçakoğlu'yla yollarının kesişmesiyle 13 kitaba ait 20 diorama eser hazırladıkları bilgisini verdi.

Erbay, programın yayını tamamlandıktan sonra program için hazırlanan diorama eserlerin geçici sergisini yapmak istediklerini de ifade ederek, 3. sezonun sunuculuğunu da "Siniden Masaya Türk Romanında Sofra" adlı kitabın yazarı, Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Abir Kurt'un üstlendiğini sözlerine ekledi.

"Edebi Sofralar", her perşembe 20.30'da TRT 2 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edebi Sofralar: Dünya Edebiyatını Yemeklerle Buluşturuyor - Son Dakika

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