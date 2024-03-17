Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba Kervansaray dış dükkanlarındaki esnafı ziyaret etti. Projelerini anlatan İba, talep ve önerileri dinledi.
Medrese Ali Bey Mahallesi'nde esnaf ve kahvehaneleri ziyaret eden İba, Edirne'yi hak ettiği güzelliklere kavuşturmak için hazır ve çok kararlı olduklarını belirtti.
İba, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ı da ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Sarıcapaşa, Çavuşbey, Kocasinan mahallelerini de ziyaret eden İba, yepyeni ve herkesin hak ettiği bir Edirne'nin çok yakın olduğunu kaydetti.
CHP adayı Gencan Akın
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da ziyaretlerini sürdürdü.
CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akın, Zübeyde Hanım Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, gençlerle bir araya gelerek projelerini anlattı.
Öğrencilere yönelik kent lokantası hizmetini "Sofra Edirne" projesi olarak hayata geçireceklerini belirten Akın, "Özellikle öğrencilerin yaşadığı bölgelerde lezzetli, güvenilir ve ekonomik yemeğe erişim imkanı sağlayacak, onların her anında yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti adayı Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, ziyaretlerine devam ediyor.
Sedefçi, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Talep ve önerileri dinleyen Sedefçi, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.
Edirne'nin güçlü birlik ve beraberlik ruhuna sahip olduğunu belirten Sedefçi, "Hep birlikte, Edirne'mizin sıcak dostluklarını, kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğiz." dedi.
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