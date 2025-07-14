Edirne Belediye Başkanı Akın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, devletin ve milletin iradesine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi, anayasal düzene ve demokratik kurumlara yönelik gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, milletimizin ortak iradesiyle bertaraf edilmiş; vatandaşlarımızın kararlı duruşu ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahip çıkma kararlılığının göstergesi olmuştur.

Demokrasiye, hukuk devletine ve halk iradesine olan inancımızla, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruma sorumluluğunu dün olduğu gibi bugün de aynı ciddiyetle taşımaya devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınıyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."