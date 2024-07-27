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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mahallelerde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Muhtarlara belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, muhtarların görüş ve taleplerini dinledi.

Akın, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Akın, "Mahalle muhtarlarımızın gayretli çalışmaları sayesinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Birlikte yapacağımız çalışmalarla Edirne'mizi daha da güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı.