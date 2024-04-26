Edirne'de 144 şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 144 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne\'de 144 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 144 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada haklarında arama kararı bulunan 144 şüpheli yakalandı ve adli makamlara teslim edildi. Ayrıca Keşan ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de bir araçta ise gümrük kaçağı 7 robot süpürge ele geçirildi ve sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

26.04.2024 09:58
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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 144 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 144 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonu

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.C. ve E.B'nin üzerini aradı.

Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Gümrük kaçağı robot süpürge ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı robot süpürge ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 robot süpürge ele geçirildi.

Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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