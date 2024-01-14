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Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 160 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 araca da el konuldu.

Edirne\'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı
14.01.2024 - 13:23,
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Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada, birçok noktada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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Edirne, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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