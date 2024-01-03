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Edirne'de 2 bin 785 aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 2 bin 785 aranan kişi yakalandı

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, geçen yıl içerisinde haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 kişinin yakalandığını açıkladı. Ekipler, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların adalete teslim edilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Denetim ve operasyonlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Edirne\'de 2 bin 785 aranan kişi yakalandı
03.01.2024 - 10:13,
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Edirne'de geçen yıl jandarma ekipleri haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 kişi yakaladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından 2023 yılı içerisinde denetim ve operasyonlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şüpheli yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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