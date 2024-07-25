Edirne'de 2024 KÖYDES Programı ile 91 Proje Hayata Geçirilecek

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Edirne'de 2024 KÖYDES programı kapsamında 61 milyon 933 bin 970 lira ödenek ile 91 proje hayata geçirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köylerin içme suyunun sağlıklı ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapılarının yenilenmesi ile köy atık su altyapılarının iyileştirilmesinin planlaması için Vali Yunus Sezer başkanlığında tahsisat komisyon toplantısı yapıldı.

Hazırlanan projeler 10 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak uygulanmaya başlandı.

Gönderilen 61 milyon 933 bin 970 lira ödenek ile köylerde ulaşım ve içme suyu alanlarında 91 proje hayata geçirilecek.

Projelerden 65'i içme suyu, 26'sı ise köy yollarındaki çalışmalardan oluşuyor.