Edirne'de 40 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Edirne'de 40 internet sitesine erişim engellendi

Edirne\'de 40 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından incelenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen 40 internet sitesine erişim engellendi. İncelemeler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunan bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi içerikler paylaşan siteler tespit edildi. Ayrıca Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

19.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:33
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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 40 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 40 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde bir araçta arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 8 oyun konsolu ve hard disk ele geçirildi.

Olayla ilgili M.B, B.B. ve R.M.B gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan ilçesinde çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

Aramalarda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen S.D, V.C.K, H.K ve O.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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