Edirne\'de 468 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 468 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu son bir haftada 468 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde 18 şüpheli insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, 7 araca el koyuldu.
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