Edirne'de 5 suçtan aranan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 5 suçtan aranan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan bir zanlı, jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Sınır hattındaki denetimlerde şüpheli C.B. yakalandı ve üzerinde 'askeri yasak bölgeye girme', 'uyuşturucu madde satın alma', 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından arama kaydı olduğu tespit edildi. Zanlı jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor.

17.07.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki denetimlerinde askeri yasak bölgede şüpheli C.B'yi yakaladı.

C.B'nin "askeri yasak bölgeye girme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Jandarma, İpsala, Edirne, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 5 suçtan aranan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de 5 suçtan aranan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement