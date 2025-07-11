Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.
Ekipler kentteki otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.
Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?