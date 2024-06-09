Edirne\'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler merkeze bağlı Tayakadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı, yanlarındaki şişme bota el konuldu.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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