Edirne\'de 91 şüpheli yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 91 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.