Edirne'de Akıncılar Yolu Projesi - Son Dakika
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Edirne'de Akıncılar Yolu Projesi

Edirne\'de Akıncılar Yolu Projesi

Edirne'de tarihi yapıların korunması için Akıncılar yolu güzergahı oluşturulacak.

12.02.2025 10:16
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Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları kapsamında kentin tarihine uygun "Akıncılar yolu" güzergahı oluşturulacağını belirtti.

Kentin birçok noktasında kültürel hazinelerin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl hızlı çalışarak Edirne'deki birçok sokağı ve caddeyi de restore etmek istediklerini dile getirdi.

Muradiye ve Selimiye camileri arasındaki yolun ve Muradiye Mevlevihanesi ihalesinin bu ay yapılacağını anlatan Sezer, "O cadde de Osmanlı'nın ilk gelip yerleştiği alandır, çok önemli bir yer. Taş odaların arka tarafları, onların tamamını elden geçireceğiz. Onunla ilgili projemiz bitti ve kuruldan da geçti. Eski Kunduracılar ve Terziler çarşılarının projeleri de kuruldan geçti, bu ay içerisinde ihalesini yapacağız." dedi.

Sezer, çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapan Edirne'nin her noktasına değer verdiklerini aktardı.

Tarihi yapılar arasındaki güzergahların da önemli olduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'yi bir bütünsel olarak Gazi Mihal Hamamı, namazgah arası ve oradan da 2. Bayezid Külliyesi'ne kadar olan alanı projelendiriyoruz. Gazi Mihal'e uygun bir şekilde oraya da 'Akıcılar yolu' ismini vereceğiz. O alanda da koku, kahve ve peynir müzeleri yapacağız. İnşallah hepsini başlatıp inşaatlarını belli bir aşamaya getirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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