Edirne'de, otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen H.B. idaresindeki 39 AB 617 plakalı otomobil, Hıdırağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Araç Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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