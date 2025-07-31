Edirne\'de Artan Yemekler Mama Oluyor

Edirne'de restoranlarda artan yemekler, mama haline getirilerek sahipsiz hayvanlara veriliyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gıda israfını önlemek ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla "Sokak Hayvanları Dostu Restoran" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında kent genelinde 20'nin üzerinde işletmeyle işbirliği yapılarak restoranlarda artan yemekler toplanıyor ve özel bir makinede işlenerek mama haline getiriliyor.

Proje kapsamında, her gün 13.00 - 16.00 saatlerinde anlaşmalı restoranlardan artan yemekler alınarak biyobozunur katı atık dönüştürme makinesi ile mamaya dönüştürülüyor. Projeye katılan restoranlara "Sokak Hayvanları Dostu Restoran" yazılı afişler asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, projenin uzun süredir planlandığını ve denemelerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Restoranlardan alınan yemek artıklarının, yapılan kontrollerin ardından mamaya dönüştürüldüğünü ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Proje ile hem gıda israfının önüne geçiyoruz hem de sokak canlarımız için mama üretiyoruz. Süloğlu ilçesinde 42 dönüm arazi üzerinde kurulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı projemizin inşaatı da sürüyor. Tesiste 26 padok, mama üretim ünitesi, ameliyathane ve idari bina yer alacak. Hayvanlarımız için güvenli, doğal ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Can dostlarımız artık daha huzurlu bir ortamda yaşam sürecek."