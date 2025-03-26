Edirne'de "Balkan Şehitleri" anıldı

EDİRNE - Balkan Savaşları'nda vatanın ağaç kabuklarıyla beslenerek hayatta kalma mücadelesi veren "Balkan Şehitleri" Edirne'de törenlerle anıldı.

Balkan Savaşları'nda 112 yıl önce şehit düşen askerler için Edirne Şükrü Paşa Anıtı'nda "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" töreni düzenlendi. Tören, çelenk sunumu ile başlayarak, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Anma programı, Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu'nun şehitler için dua okunmasının ardından şehitliğe karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Daha sonra, Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda da Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Balkanların Gözyaşı' gösterisi vatandaşlara sunuldu. Sunulan gösteride vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

92 yıl boyunca Osmanlı Cihan Devleti'ne başkentlik yapan Edirne'nin, Balkan Savaşları'nda tarihinin en zor günlerini yaşadığı anlatılan gösteride, açlık ve salgınla mücadele eden kahramanların, Şükrü Paşa'nın kumandasında 5 ay 5 gün boyunca Bulgar askerlerine karşı kahramanca mücadelesi canlandırıldı.

Balkan Devletleri'nin 1912 yılında Osman Cihan Devleti'ne karşı başlattığı savaşta Bulgar askerleri tarafından Edirne'nin kuşatıldığı ifade edilen gösteride, esir tutulan ecdadın ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi verdiği anlar izleyiciye aktarıldı.

Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tolga Ersoy, Şükrü Paşa ve ordusunun 5 ay 5 gün boyunca Edirne'yi kahramanca savunduğunu belirtti.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kuruluşların yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.