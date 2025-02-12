Edirne'de Berat Kandili Mesajları

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Berat Kandili'nin dayanışma, paylaşma ve birlik duygularının daha da güçlendiği özel gecelerden olduğunu belirtti.

Bu anlamlı gecenin, geçmişi değerlendirip geleceğe umutla bakma fırsatı sunarken, birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için de önemli bir vesile olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak, kentimizde birlik ve beraberliği güçlendirmek, herkesin daha huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Komşularımızla, hemşehrilerimizle, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmenin, iyiliği ve güzelliği paylaşmanın değerini bilerek hareket etmek, hepimiz için anlamlı. Bu duygu ve düşüncelerle, Edirne halkının, ülkemizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, bu gecenin sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Güzelliklerin paylaşıldığı, umut dolu günlerde buluşmak dileğiyle."

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan Berat Kandili'ne erişmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşandığını belirtti.

Af ve şükür vesilesi olan kandillerin, müminler için manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna geceler olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu gece yüce Mevla'dan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Maneviyat duygularımızı en üst düzeyde yaşayacağımız bu mübarek gecenin bizleri birlik, dirlik, kardeşlik ve barış içinde yaşamaya ulaştırmasını diliyorum. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere erişme temennisiyle Berat Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Tüm Edirnelilerin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim hep birlikte ramazana ulaşmayı nasip etsin."