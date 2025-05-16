Edirne'de Çukura Düşen At Kurtarıldı

Edirne'de çukura düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çavuşbey Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının kaldırma aparatına bağlanan atı bulunduğu yerden çıkardı.
Atın sahibi, ekiplere teşekkür etti.
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