Edirne'de Dronla Çeltik Ekimi - Son Dakika
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Edirne'de Dronla Çeltik Ekimi

Edirne\'de Dronla Çeltik Ekimi

Edirne'de çiftçiler, dron teknolojisiyle çeltik ekimini geliştirerek maliyetleri düşürüyor.

14.05.2025 11:24
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Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Edirne'de çiftçiler, dron teknolojisiyle çeltik ekimi yaparak hem maliyetleri düşürüyor hem de bu yöntem sayesinde verim artışı sağlıyor.

Ekim öncesi çeltik tavası adı verilen alanlarda ön hazırlıkları yapan üreticiler, tavalara su salınmasının ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Geleneksel olarak elle ve traktöre bağlı tohum saçma makinesiyle ekim yapan Edirneli üreticiler, dron teknolojisinin gelişmesiyle ekim yöntemlerini değiştirmeye başladı.

Traktörle ekimde çeltik tavaları aracın tekerlekleriyle ezilirken, dron kullanılarak yapılan ekim modelinde çeltik tavasına müdahale olmadan her noktaya istenen miktarda tohum atılabiliyor.

Dronla çeltik ekimi enerji maliyeti ve tohum açısından tasarruf sağlarken arazinin bozulmasından kaynaklı verim kayıplarını da önlüyor.

Dron teknolojisi üreticilere çok büyük kolaylıklar sağlıyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yeni teknolojilerin tarımın gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Dron ile çeltik ekiminin bölgede yaygınlaşmaya başladığını belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Dron teknolojisi üreticilere çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Üreticilerimiz tarlada çamurun içine girmeden ekimini yapabiliyor. Elle ekim yapılacak bir tarlada en az 3-4 kişinin çalışması gerekirken bu alanları kısa sürede drondan atılan tohumlarla ekebiliyoruz. Yine traktörler tarlaya girdiğimizde toprak yarılıyor ve bu alanlarda daha sonra yabancı ot çıkabiliyor. İlaçlama yapılsa dahi bu otları kaldıramayabiliyoruz. Bu açıdan dron teknolojisi verimliliği artırıp maliyetlerin düşmesine katkı sağlıyor."

Üreticiler memnun

Üretici Abdullah Meşeci, dron sayesinde işlerinin kolaylaştığını ifade etti.

Dron ile ekimin maliyetleri düşürdüğünü anlatan Meşeci, "Dron rahatlık sağlıyor. Programlanması yapılıyor ve çamurun içine girmeden tohum atılıyor. İlerleyen dönemde biz de bir dron alacağız." diye konuştu.

Özcan Çetin ise yeni teknolojileri kullanmaya başladıklarını dile getirdi.

Geleneksel ekim yöntemlerine göre dronun pek çok avantajı olduğunu vurgulayan Çetin, "Öncelikle tohum zayiatı az oluyor ve daha homojen ekim oluyor. Tarlaya traktör girmediği için iz olmuyor. Bitki kökü daha iyi gelişiyor. Normal ekime göre yüzde 20 fazla verim sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Edirneli üreticiler yeni teknolojileri kullanıyor"

Dron operatörü Tugay Gümüş, üreticilerin dron ile çeltik ekimine rağbet gösterdiğini belirtti.

Dronun en zorlu arazilere kolaylıkla ekim yapılmasını sağladığını anlatan Gümüş, şöyle devam etti:

"Traktörle girildiğinde toprak yarılıyor hem su kaybına neden oluyor hem fazla ot çıkıyor. Dron ile ekim yapıldığında birim alandaki verim daha fazla oluyor. Tohumu tarlanın her köşesine denk şekilde atıyoruz. Bu sayede verim artıyor. Bir turda yaklaşık 2 dönüm tohum atabiliyoruz. Edirneli üreticiler yeni teknolojileri kullanıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Dronla Çeltik Ekimi - Son Dakika

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