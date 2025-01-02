Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan araçlarda 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve TEM Şube müdürlükleri ekipleri, Abalar köyü mevkisinde 2 aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüleri, 15 kilometre süren kovalamacanın ardından Orhaniye köyünde yakalandı.
Araçlarda yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı, şişme bot ve aparatları ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Araç sürücüleri U.A. ve B.Ş., insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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