Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı

Edirne\'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de yapılan denetimlerde, göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu belirlenen Ş.D. ve N.R. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada para ve iletişim araçları ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

24.05.2024 09:59
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Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta göçmen kaçakçılığı şüphelisi Ş.D. ile N.R. yakalandı.

Araçlarda yapılan aramada 200 avro, 7 bin 210 lira ve telsiz ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Ş.D. ve N.R. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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