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Edirne'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Edirne'de Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev sahipleri, yangında kullanılamaz hale gelen evlerinde kaybettikleri oğullarının fotoğraf ve kişisel eşyalarını aradı. Yangının yüksek voltaj nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Edirne\'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü
27.12.2023 - 22:51,
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Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Gülşah ve Göksel Kırcan'a ait evde yangın çıktı.

Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kırcan çifti, SMA hastalığı nedeniyle kaybettikleri oğulları Tolga ve Seymen'in fotoğraf ve kişisel eşyalarını yanan evlerinde gözyaşlarıyla aradı.

Gülşah Kırcan, oğlu Seymen'in sünnet düğününe ait videonun bulunduğu bellek ile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Oğlumun resimlerini ve sünnet düğünü video kasetini arıyorum. Ev zaten bitmiş durumda." dedi.

Göksel Kırcan ise, yangının yüksek voltaj nedeniyle çıktığını iddia ederek elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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