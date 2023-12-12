Edirne\'de FETÖ/PDY şüphelileri yakalandı

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi•
EDİRNE'de, son bir haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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