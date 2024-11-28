Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan K.A. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Zanlıların FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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