Edirne'de Fidan Dikme Eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de Fidan Dikme Eğitimi

Edirne'de öğrencilere fidan dikme ve yangına müdahale eğitimi verildi. Fidanlar dağıtıldı.

25.03.2025 15:40
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Edirne'de öğrencilere fidan dikme eğitimi verildi

EDİRNE - Edirne'de Ormancılık Haftası çerçevesinde öğrencilere yönelik fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden öğrenciler, fidan dikmeyi öğrendi ve yangınlara müdahalenin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirildi.

Edirne Orman İşleme Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası dolayısı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine fidan dikme ve yangınlara müdahale eğitimi verildi.

Öğretmenleri eşliğinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki etkinliğe katılan ortaokul öğrencileri, ekipler tarafından bilgilendirildi.

Öğrencilere uygulamalı olarak fidan dikimi gösterildi ve fidanların bakımı ile ilgili bilgi verildi. Orman İşletme Müdürlüğünün araç garajını ziyaret eden öğrenciler yangına müdahalede kullanılan arazözlere bindirildi ve bilgilendirme yapıldı.

Binaların çevresine fidan dikilirken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen ekipler, fidanlar dikilirken binalardan en az 5 metre mesafe ile dikilmesi gerektiği aktarıldı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, öğrencilere yönelik eğitim ve etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Etkinlik sonunda öğrencilere çam fidanı dağıtıldı. Etkinlik için ekiplere teşekkür eden öğrenciler, 'Ormanları Koruyalım' diyerek mesaj verdi.

Kaynak: İHA

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