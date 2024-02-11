Edirne\'de Geleneksel Helva Üretimi

Edirne'de helvacı Gökhan Ergülen, dede mesleğini geleneksel usullerle devam ettiriyor.
Helvacı ailenin 3. kuşak temsilcisi olan Ergülen, müşterilerine günlük taze helva sunmak için sabahın erken saatlerinde üretim tesisine gidiyor.
Ergülen, pancar şekerine ilave ettiği su ve çöven otunu bakır teknede kıvama gelinceye kadar karıştırıyor, ardından kentte yetiştirilen susamdan üretilen tahini ilave ediyor. Elle yoğurma sürecinin ardından helva hazır hale geliyor.
Dedesinin 1933 yılında başladığı helvacılığı sürdüren Ergülen, üretimin ardından dükkana giderek müşterilerini bekliyor.
Ergülen, AA muhabirine, dedesi ve babasından öğrendiği pişirme usullerini sürdürdüğünü söyledi.
Helvasının lezzetinin, yerli susamdan elde edilen tahin ve geleneksel yöntemlerden geldiğini belirten Ergülen, "Ana maddeler tahin ve pancar şekeri çok önemli. Daha sonra elimiz ve gözümüzle lezzetli bir helva hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.
Ergülen, lezzetli helva yapımını öğrenmek için uzun bir çıraklık dönemi gerektiğini ifade etti.
Ata mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan Ergülen, şunları kaydetti:
"Helvada kullanılan malzemelerin ölçüsünü belirlemek ustalık istiyor. Şeker ve tahin kıvama geldikten sonra kürek ve elle belirli aralıklarla karıştırılır. Sonra helvanın içindeki şeker kırıntıları eriyene kadar yoğurulur.
Tahin helvası enerji veren bir tatlıdır ve vücut ısısını artırır. Bundan dolayı kış aylarında daha çok tüketilir. Yoğun çalışma dönemimiz havaların soğumasıyla başlayıp nisana kadar devam eder. Sınır kenti olmamız nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan da müşterilerimiz var. Tahin helvasını çok beğeniyorlar."
Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti. Arsenal, bu sonuçla üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 konuk takım önde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Geleneksel Helva Üretimi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?