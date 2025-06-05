Edirne'de Geleneksel Şeker Toplama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Geleneksel Şeker Toplama

05.06.2025 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Geçkinli köyünde çocuklar, Kurban Bayramı'nda asırlık şeker toplama geleneğini yaşattı.

Edirne'de asırlık bayram geleneği: Çocuklar şeker topladı

EDİRNE - Edirne'de yüz yılı aşkın süredir bayram arefelerinde sürdürülen çocukların şeker toplama geleneği, Kurban Bayramı arefesinde de yaşatıldı.

Merkeze bağlı Geçkinli köyünde yaklaşık asırlardır devam eden gelenek bu yıl da tekrarlandı. Köy meydanında toplanan çocuklar, ellerinde torbalarla büyüklerin ellerini öperek şeker topladı. "Bana ve kadama" diyerek, ev ev dolaşan çocuklar, bayram neşesini yaşadı.

Çocuklara şeker ve kurabiye dağıtan aileler, geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Yaşları 4 ile 13 arasında değişen minikler, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Hem büyükler hem de çocuklar bu kültürel mirası yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Geçkinli Köyü Muhtarı Naci Paşa, geleneğin önemine dikkat çekerek, "Köyümüzde asırlardır bayram günlerinde çocuklar için şeker toplama geleneği sürdürülüyor. Biz de bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için çaba göstereceğiz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Osmanlı döneminde kalan bir gelenek olduğunu belirten bir köylü, "Ben 72 yaşındayım. Osmanlı'dan süre gelen bir gelenek. Bu geleneği gelecek nesillere ulaştırmak için uğraş veriyoruz. Eskiden börek, poğaça tarzı şeyler yapılır idi şimdi paketli hijyenik olan ürünlere dönüştü. Gelecek nesiller de bu geleneği görecekler inşallah. Biz elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Her yıl geliyoruz"

Edirne'den köye şeker toplamaya gelen Arya ve Mila Özşener kardeşler ise, "Her yıl köye bu gelenek için geliyoruz. Şekerleri topluyor ve eve götürüyoruz. Bu geleneği çok sevdik" dedi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Geleneksel Şeker Toplama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Geleneksel Şeker Toplama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.