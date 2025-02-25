Edirne'de Göletler Buz Tuttu - Son Dakika
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Edirne'de Göletler Buz Tuttu

Edirne'de eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığıyla suni göletler buzla kaplandı.

25.02.2025 17:17
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Edirne'de göletler buz tuttu

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesiyle birlikte suni göletler buz tuttu.

Edirne'de kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında eksi 8 dereceye düştüğü kentte suni göletler buz tuttu. Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan gölet ile Musabeyli mesire alanında bulunan gölette buz tabakaları oluştu.

Edirne'de yarından itibaren hava sıcaklığının artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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